Рекламное агентство

Основано в 1998 году

/info@ministar.ru

/ +7 (495) 221-76-55

Запустим рекламную кампанию «под ключ»

Проанализируем конкурентов и целевую аудиторию, разработаем эффективную медиастратегию, подберем оптимальные каналы продвижения и подготовим рекламные ролики для них.

Рекламное агентство «Министар»: гарантируем максимальный результат при минимальных затратах.

 
Посмотрите как мы создаем контент

Как запустить рекламную кампанию:
9 наших услуг для успеха вашего бизнеса

Размещение рекламы

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Реклама на радио

Проанализируем целевую аудиторию и подберем нужные радиостанции, запустим ваш аудиоролик на любой из 50+ станций.

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Реклама на ТВ

Сделаем расчет медиаплана с оценкой эффективности и разместим видеорекламу на 200+ популярных каналах Москвы и РФ.

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Интернет-реклама

Спланируем оптимальную стратегию продвижения в digital-среде на основе современных технологий, которые анализируют данные пользователей.

Производство рекламы

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Рекламные видеоролики

Красочная картинка с понятным посылом для привлечения и удержания внимания вашей целевой аудитории.

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Рекламные аудиоролики

Информационная или имиджевая с ярким сюжетом подача, топовые дикторы и фирменное музыкальное оформление.

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Видеопрезентации

Имиджевые, учебные, корпоративные, выставочные — каждая решает конкретную задачу благодаря грамотному видеоряду.

Иммерсивный маркетинг

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Видео 360°

Привлечем целевую аудиторию новым форматом видео с панорамным обзором и эффектом полного погружения.

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Виртуальная реальность

Решим задачи вашего бизнеса с помощью технологий виртуальной реальности: туры, симуляторы, презентации, панорамные онлайн-трансляции, игры.

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Дополненная реальность

Вовлечем клиентов в интерактив с помощью иммерсивных технологий AR: презентации, навигация, реклама, игры, квесты, маски.

Сила рекламы на примерах
наших работ — оцените сами!

Привлеките внимание аудитории

Закажите продвижение вашего бренда у экспертов

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20 лет нашего опыта
для развития вашего бренда

«Министар» — рекламное агентство Москвы с 20-летней историей. Производство и размещение телевизионной и интернет-рекламы — наша основная специализация. Мы знаем тонкости процесса и ежедневно проверяем трендовые технологии.

Ключевые эксперты компании отлично разбираются во всех сферах бизнеса, а технической реализацией занимаются опытные специалисты со стажем более 15 лет.

Умеем работать с целевой аудиторией любого возраста, для этого в нашем штате есть и молодые специалисты новой формации, и мэтры своего дела, хорошо знающие запросы взрослой аудитории.

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Цифры расскажут громче слов:

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на рынке

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благодарных клиентов

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клиентов приходят по рекомендациям

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топовых СМИ — наши друзья и партнеры

Клиенты — наша главная визитная карточка

Для агентства «Министар»
выгоды клиентов первостепенны

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Скидка от агентства.
Предоставляем самые выгодные условия на размещение рекламы для своих клиентов.

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Приятные бонусы.
Договариваемся с партнерами о снижении цены, дополнительных бонусах, а также делимся с вами агентской скидкой.

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Наши связи — ваши.
Знакомим с полезными людьми, открытыми для дальнейшего сотрудничества.

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Крутой контент.
Разрабатываем сценарии, создаем потрясающий контент и упаковываем в готовый продукт.

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Прозрачность расчетов.
Предоставляем подробный отчет о каждом проделанном шаге.

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Юридическая защита.
Заключаем официальный договор, прописываем в нем условия сотрудничества, стоимость и сроки сдачи проекта.

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100% эффективность.
Любим тренды мировой рекламы и проверенные временем инструменты — применяем их в комплексе для точного попадания в цель.

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Без шаблонов.
Погружаемся в ваш проект и разрабатываем индивидуальную стратегию в соответствии с поставленными задачами.

Позаботьтесь о вашем бренде —
закажите рекламу в «Министар»

Клиенты «Министар» знают, где разместить рекламу с максимальной выгодой. Свяжитесь с нами прямо сейчас — проконсультируем, ответим на любые вопросы и предложим лучшее решение.