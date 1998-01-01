20 лет нашего опыта

для развития вашего бренда

«Министар» — рекламное агентство Москвы с 20-летней историей. Производство и размещение телевизионной и интернет-рекламы — наша основная специализация. Мы знаем тонкости процесса и ежедневно проверяем трендовые технологии.

Ключевые эксперты компании отлично разбираются во всех сферах бизнеса, а технической реализацией занимаются опытные специалисты со стажем более 15 лет.

Умеем работать с целевой аудиторией любого возраста, для этого в нашем штате есть и молодые специалисты новой формации, и мэтры своего дела, хорошо знающие запросы взрослой аудитории.

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