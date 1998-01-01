Проанализируем конкурентов и целевую аудиторию, разработаем эффективную медиастратегию, подберем оптимальные каналы продвижения и подготовим рекламные ролики для них.
Рекламное агентство «Министар»: гарантируем максимальный результат при минимальных затратах.
Размещение рекламы
Проанализируем целевую аудиторию и подберем нужные радиостанции, запустим ваш аудиоролик на любой из 50+ станций.
Сделаем расчет медиаплана с оценкой эффективности и разместим видеорекламу на 200+ популярных каналах Москвы и РФ.
Производство рекламы
Красочная картинка с понятным посылом для привлечения и удержания внимания вашей целевой аудитории.
Информационная или имиджевая с ярким сюжетом подача, топовые дикторы и фирменное музыкальное оформление.
Иммерсивный маркетинг
Привлечем целевую аудиторию новым форматом видео с панорамным обзором и эффектом полного погружения.
Решим задачи вашего бизнеса с помощью технологий виртуальной реальности: туры, симуляторы, презентации, панорамные онлайн-трансляции, игры.
Закажите продвижение вашего бренда у экспертов
«Министар» — рекламное агентство Москвы с 20-летней историей. Производство и размещение телевизионной и интернет-рекламы — наша основная специализация. Мы знаем тонкости процесса и ежедневно проверяем трендовые технологии.
Ключевые эксперты компании отлично разбираются во всех сферах бизнеса, а технической реализацией занимаются опытные специалисты со стажем более 15 лет.
Умеем работать с целевой аудиторией любого возраста, для этого в нашем штате есть и молодые специалисты новой формации, и мэтры своего дела, хорошо знающие запросы взрослой аудитории.
Цифры расскажут громче слов:
на рынке
благодарных клиентов
клиентов приходят по рекомендациям
топовых СМИ — наши друзья и партнеры
Скидка от агентства.
Предоставляем самые выгодные условия на размещение рекламы для своих клиентов.
Приятные бонусы.
Договариваемся с партнерами о снижении цены, дополнительных бонусах, а также делимся с вами агентской скидкой.
Наши связи — ваши.
Знакомим с полезными людьми, открытыми для дальнейшего сотрудничества.
Крутой контент.
Разрабатываем сценарии, создаем потрясающий контент и упаковываем в готовый продукт.
Прозрачность расчетов.
Предоставляем подробный отчет о каждом проделанном шаге.
Юридическая защита.
Заключаем официальный договор, прописываем в нем условия сотрудничества, стоимость и сроки сдачи проекта.
100% эффективность.
Любим тренды мировой рекламы и проверенные временем инструменты — применяем их в комплексе для точного попадания в цель.
Без шаблонов.
Погружаемся в ваш проект и разрабатываем индивидуальную стратегию в соответствии с поставленными задачами.
Клиенты «Министар» знают, где разместить рекламу с максимальной выгодой. Свяжитесь с нами прямо сейчас — проконсультируем, ответим на любые вопросы и предложим лучшее решение.